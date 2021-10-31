Seviye yüzde 9'a kadar düştü... Ankara'nın barajları, iklim değişikliğinin bilançosunu gözler önüne serdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seviye yüzde 9'a kadar düştü... Ankara'nın barajları, iklim değişikliğinin bilançosunu gözler önüne serdi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

Ankara'nın barajları, iklim değişikliğinin bilançosunu gözler önüne serdi Dünya genelinde etkisini gösteren küresel iklim değişikliği, Ankara barajlarına kuraklık olarak etki etti.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın barajları, iklim değişikliğinin bilançosunu gözler önüne serdi

ANKARA - Dünya genelinde etkisini gösteren küresel iklim değişikliği, Ankara barajlarına kuraklık olarak etki etti. Mevsimlerin kayması ve az yağış nedeniyle Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde 9'a kadar geriledi.

Tüm dünyada etkisini gösteren küresel iklim değişikliği, Türkiye'ye kuraklık olarak etkisini gösterdi. En büyük etkisinin su kaynakları üzerinde görüldüğü küresel iklim değişikliği dünya genelinde gıda arzı, enerji kaynaklarının azalması ve orman yangınları gibi sorunları beraberinde getiriyor. Küresel iklim değişikliğinin Ankara üzerinde etkisi ise baraj doluluk oranlarının düşmesi olarak gözlemlendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 30 Ekim itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde 9,04.

Verilere göre, toplam hacmi 1 milyar 584 milyon metreküp olan barajlarda, su miktarı yüzde 21,12 oranındayken aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 9,04. Geçen yılın aynı gününde şehre verilen 1 milyon 125 bin 837 metreküplük su miktarı bu yıl 408 bin 643 metreküp artış ile 1 milyon 534 bin 480 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 30 Ekim'de 177 bin 637 metreküp olan barajlara gelen su miktarı, bu yıl aynı günde 38 bin 297 metreküp düşüşle 139 bin 340 metreküp oldu.

Seviye yüzde 9'a kadar düştü... Ankara'nın barajları, iklim değişikliğinin bilançosunu gözler önüne serdi

Seviye yüzde 9'a kadar düştü... Ankara'nın barajları, iklim değişikliğinin bilançosunu gözler önüne serdi

Seviye yüzde 9'a kadar düştü... Ankara'nın barajları, iklim değişikliğinin bilançosunu gözler önüne serdi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı

 Son dakika: Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip

Son dakika: Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip

 Türkiye'de 23 bin 96 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 23 bin 96 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title