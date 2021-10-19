SEVİMLİ YUNUSLAR'DAN MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL KUTLAMA

Bağcılar Sevimli Yunuslar Kur'an Kursu'nda düzenlenen Mevlid Kandili programında 4-6 yaş grubu çocuklar, şiirlerle salavat ve semazen gösterisiyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S. A. V) dünyaya teşrifinin yıl dönümünü kutladı.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili sebebiyle Bağcılar'da hizmet veren Sevimli Yunuslar Kur'an Kursu'nda bir etkinlik düzenlendi. Bu amaçla kursta eğitim gören 4-6 yaş arası 35 çocuk hazırladıkları sunumlarla Mevlid Kandili'ni kutladılar. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda çocuklardan kimi şiir okudu kimi hadislerden örnekler sundu kimi ilahi seslendirdi. Bazı çocukların yaptığı semazen gösterisi ise kutlamalara renk kattı. Etkinlikte bol bol salavat da okundu. Hünerlerini sergileyen çocuklar, izleyenlerin beğenisini topladı.

Çocukları alınlarından öpüyorum

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yayımladığı mesajda, "Yavrularımızın en iyi şekilde yetişmesi için emek veren kursumuzun Kurucusu Sayın Sevim Özbaysar Hanımefendiyi, eğitmenlerimizi tebrik ediyor, çocuklarımızı alınlarından öpüyorum" dedi. İlçe Müftüsü Celal Büyük ile Bağcılar Belediyesi Proje ve Dış İlişkiler Koordinatörü Kenan Gültürk de bu özel günde çocukları yalnız bırakmadı.

Oluşturulma Tarihi : 19. 10. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar'da Öğrencilere Yangın Farkındalık Eğitimi Bilge Kral Aliya, Bağcılar'da Anıldı Bağcılar'da Fikir Maratonu Gönülden Mektup Yarışması Topluca "Evet" Diyerek Mutluluğa Adım Attılar Teknoloji Başında Geçen Süre Bağımlılığı Artırıyor Gençlik Şöleni Ödül Töreni ve Cumhuriyet Konseri Çağırıcı: Z Kuşağı Yok İnançlı Gençlik Var Mahmut Toptaş ile Tefsir Dersleri Her Salı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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