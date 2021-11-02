Sevim Keleş kimdir? Müge Anlı'da aranan Sevim Keleş'e ne oldu, bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SEVİM KELEŞ KİMDİR?

Ayşe Zengin, hiç görmediği annesi Sevim Keleş'i aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alıyor.

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