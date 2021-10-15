SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de T.Y. (38), sokakta birlikte yürüdüğü sevgilisi B.G.?yi (35) aralarında çıkan tartışmada yumruk ve tekme atarak dövdü.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de T.Y. (38), sokakta birlikte yürüdüğü sevgilisi B.G.?yi (35) aralarında çıkan tartışmada yumruk ve tekme atarak dövdü. Yere düşen kadın başını çarparak yaralanırken, T.Y. kadının şikayeti sonrası gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli T.Y.?nin sevgilisini dövdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerine meydana geldi. T.Y. sevgilisi B.G. ile sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı. T.Y., omuz attıktan sonra genç kadını yumrukladı, tekme atarak yere düşürdü. Kadın başını kaldırıma çarparak yaralandı. T.Y., kadına yardımcı olmak isteyenlere de saldırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.G.?nin şikayeti üzerine T.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan T.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olay ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüdükleri yolda T.Y.?nin sevgilisine omuz atıp, dövdükten sonra tekmeyle yere düşürdüğü görüldü.

SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu

Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ali Babacan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Schumacher Burak Elmas Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:48:23. #1.17#