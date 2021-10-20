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SEV'den aile içi iletişim semineri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
SEV'den aile içi iletişim semineri

Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya, Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) yararına aile içi iletişim konulu seminer verdi.

Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya, Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) yararına aile içi iletişim konulu seminer verdi.

Yoğun katılım gerçekleştiği seminer öncesi konuşan SEV Başkanı Bekir Kalır, "Buraya katılarak vakfımıza dolayısıyla başarılı gençlerimizin eğitimine verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkürün en özelini eğitimci yazar Alişan Kapaklıka'ya ediyorum. İlk teklifimizde ikiletmeden takvimine bakıp seve seve diyerek kabul ettiği için "dedi.

Daha sonra aile içi iletişim konusunda seminer veren Alişan Kapaklıkaya'ya, Sivrihisar'ın yöresel ürünlerinden hediye edildi. - ESKİŞEHİR

SEV'den aile içi iletişim semineri

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