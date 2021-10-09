Servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek öldü (2)- Yeniden - Haberler
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Servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek öldü (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel
Servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek öldü (2)- Yeniden

HATAY'ın İskenderun ilçesinde iş çıkışı servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek Akın (19), hayatını kaybetti.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde iş çıkışı servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek Akın (19), hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam E91 karayolu İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir ay önce işe girdiği filtre fabrikasında mesaisi biten İpek Akın, servisle geldiği evinin yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsü açıklanmayan 42 CVJ 52 plakalı otomobil, İpek Akın'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akın kurtarılamadı.Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


Servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek öldü (2)- Yeniden

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