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Servis şoförünün dikkati öğrencilerin hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Servis şoförünün dikkati öğrencilerin hayatını kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde yatılı bölge okuluna öğrenci taşıyan servis aracı öğrenciler araçta iken alev aldı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yatılı bölge okuluna öğrenci taşıyan servis aracı öğrenciler araçta iken alev aldı. Servis şoförünün aracın motor kısmından çıkan yangını erken fark ederek öğrencileri tahliye etmesi faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün 15.30 sularında Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 01 BCH 70 plakalı servisin şoförü Mustafa Büyükgüroğlu, aracın motor kısmından alev aldığını fark etti. 3 öğrenciyi araçtan tahliye eden sürücü itfaiyeyi aradı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.

Servis şoförü Mustafa Büyükgüroğlu, aracın göğüs kısmından duman çıktığını belirterek, "Öğrencileri araçtan indirdim ona gayret ettim. İlk çıkan yangını söndürdüm kabloları kestim yeniden alev almasın diye. Araç içine girdiğimden iç taraftan yeniden alev aldığını gördüm o da söndürülecek gibi değildi, 3 öğrencim vardı onları da zamanında indirdim. Onları diğer araçla gönderdim" dedi.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Servis şoförünün dikkati öğrencilerin hayatını kurtardı

Servis şoförünün dikkati öğrencilerin hayatını kurtardı

Servis şoförünün dikkati öğrencilerin hayatını kurtardı

Servis şoförünün dikkati öğrencilerin hayatını kurtardı

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