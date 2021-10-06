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Servis şoför ve rehber personeline eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Servis şoför ve rehber personeline eğitim verildi

Okulların açılmasıyla birlikte okul servislerinde ve trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube amirliği ekipleri okul servis sürücülerine bilgilendirme eğitimi verdi.

Okulların açılmasıyla birlikte okul servislerinde ve trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube amirliği ekipleri okul servis sürücülerine bilgilendirme eğitimi verdi.

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenci servislerinin trafikteki hareketliliği de arttı. Okul servislerinin trafikte yoğun şekilde bulunması Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, trafik kazalarını azaltılması, taşımacılık faaliyetlerini disiplin altında tutarak, öğrenciler başta olmak üzere, tüm vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak amacıyla okul servis araç sürücüleri ve rehber personellerine yönelik eğitim gerçekleşti.

Kaynaşlı Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan eğitime 35 servis şoförü 20 rehber personelin katıldı. Eğitimlerde servis şoförlerine ve rehber personele güvenli öğrenci taşıma ile ilgili bilgiler verildi. - DÜZCE

Servis şoför ve rehber personeline eğitim verildi

Servis şoför ve rehber personeline eğitim verildi

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