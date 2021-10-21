SERVİS ARAÇLARININ DENETİMLERİ ARALIKSIZ OLARAK DEVAM EDİYOR

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde güzergahında mesai saati öncesi yapılan servis denetimlerinde servislerin kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara göre çalışıp çalışmadıkları kontrol edildi. Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "Servis araçları hizmet yönetmeliği gereği belediyemiz sınırları içerisinde servis taşımacılığı yapan bütün servis araçlarının P plaka tahsisi yaptırması gerekiyor. P plakası bulunmayan araç sahiplerine gereken uyarılarımızı yaparak en kısa sürede tahsis etmelerini yönünde bilgilendirdik. Yapmış olduğumuz denetimlerde ayrıca yol güzergah belgeleri, araçların temizlikleri, pandemi dolayısıyla alınan kurallara uyulup uyulmadığı, yolcuların güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için kontrollerini gerçekleştirdik. Ruhsatı ve özel izin belgesi alınması zorunlu olan servis araçları hizmet hükümleri yönetmenliğine aykırı olarak servis taşımacılığı yapanlara ise cezai işlem uyguluyoruz" dediler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri