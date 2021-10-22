SERKA desteğiyle yapılan KAI tanıtım günleri başladı

ARDAHAN (Habermetre) - Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Kars-Ardahan- Iğdır Vakfı tarafından düzenlenen tanıtım günleri etkinliği Ankara'daki Anfa Altınpark merkezinde büyük bir katılımla başladı. Etkinliğe Kars, Ardahan ve Iğdır illerinden valilikler, belediye başkanlıkları ile ticaret ve sanayi odalarının yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş katıldı. SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile SERKA uzmanları da etkinliğe katılarak bölgedeki yatırım imkanlarıyla ilgili işadamları ve girişimcilerle görüş alışverişinde bulundu. Devlet destekleri, sınır ticareti ile Serhat Kalkınma Ajansı'nın hibe ve yatırım programları hakkında girişimcilere bilgi verilerek faaliyet yürüttüğü Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinde yatırım yapmaları için girişimciler bölgeye davet edildi. Etkinlikte Ajans personeli, bölgenin tanıtımıyla ilgili materyal dağıtırken, tanıtım günlerinde stant açan firmalar; gelen binlerce ziyaretçiye Kars kaşarı, gravyer, bal, kaz eti, kayısı, Kağızman'ın uzun elması ile Ardahan ve Iğdır'dan getirdikleri diğer yöresel ürünlerden ikram etti. Etkinlikte Kafkas halk dansları ekibinin gösterisi ile Aşık atışmaları da gerçekleştirildi.

BAKAN SOYLU SERKA STANDINI ZİYARET ETTİ

Üç ili tanıtım günleri etkinliğine yüzlerce siyasetçi, işadamı, esnaf, öğrenci ve vatandaşlar ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu SERKA standını ziyaret ederek Genel Sekreter İbrahim Taşdemir ile sohbet etti. Tanıtım günü etkinliği ziyaretçi akınına uğrarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ertuğrul Soysal, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ile TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Ankara milletvekili Mustafa Destici Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ve Nevzat Ceylan, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Kars Valisi Türker Öksüz, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Karabük Valisi Fuat Gürel, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Ankara'daki Belediye Başkanları ile çok sayıda siyasi, bürokrat, oda başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları tanıtım gününe katıldı.

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