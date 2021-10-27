SAV BELEDİYE BAŞKANI ŞAKİR İPEKÇİ FUAR DAVET ZİYARET

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis Üyesi, Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Fuar Danışma Kurulu Üyesi Fahretdin Gözgün 11-13 Kasım 2021 9. CityExpo daveti için; Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi'yi ziyaret edip, Sav Belediyesini fuara davet etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet