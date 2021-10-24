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Serik'te orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Serik'te orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen orman yangını, helikopter yardımıyla söndürüldü.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen orman yangını, helikopter yardımıyla söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Serik'in Sarıabalı Mahallesi Doğular mevkiinde meydana geldi. Çevrede bulunan mahalle halkı durumu 112 Orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dağlık alanda meydana gelen yangına müdahale edemeyince helikopter yardımıyla havadan yangına müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler soğutma çalışması başlattı. - ANTALYA

Serik'te orman yangını büyümeden söndürüldü

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