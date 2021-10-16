Serik'te jandarmanın yaptığı operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Serik'te jandarmanın yaptığı operasyonda 3 şüpheli yakalandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te jandarmanın yaptığı operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde biri çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde biri çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan H.C'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.C. ile ona yardım eden M.K.H. ve F.Y. yakalandı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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