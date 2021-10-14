Serik Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler
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Serik Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Bülent Akan yönetiminde hafta sonu oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

ANTALYA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Bülent Akan yönetiminde hafta sonu oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya ekibinde, cezalı Fuat Bavuk ile sakatlıkları bulunan Atakan, Zafer ve Sezer Somaspor maçında forma giyemeyecek.

Kulüp Başkanı Halil Deligöz, yaptığı açıklamada, İsmail Ogan sahasındaki kışlık çim çalışmaları nedeniyle 17 Ekim'deki Somaspor lig maçını, 27 Ekim'deki Pazarspor maçını ve 31 Ekim'deki Hekimoğlu Trabzonspor karşılaşmalarını Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynayacaklarını bildirdi.

Pazar günkü Somaspor maçının saat 19.00'da başlayacağını belirten Deligöz, "Bu maça gitmek isteyen taraftarlarımız için Zabıta Müdürlüğü binası önünden saat 16.30'da otobüs kaldıracağız. Antalya'daki tüm sporseverleri de maça davet ediyoruz." dedi.

Serik Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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