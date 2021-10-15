Sergen Yalçın Galatasaray maçında var mı? Sergen Yalçın Galatasaray maçında olacak mı? - Haberler
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Sergen Yalçın Galatasaray maçında var mı? Sergen Yalçın Galatasaray maçında olacak mı?

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Sergen Yalçın Galatasaray maçında var mı? Sergen Yalçın Galatasaray maçında olacak mı?

Başakşehir maçında olmayan Sergen Yalçın'ın Galatasaray maçında olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Sergen Yalçın Galatasaray maçında var mı? Sergen Yalçın Galatasaray maçında olacak mı? Galatasaray maçında Sergen Yalçın oynayacak mı?

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın milli ara öncesinde oynadığı Sivasspor mücadelesinin 43. dakikasında kırmızı kart görmüştür. Saha içinde hareket eden topa vurduğu için kırmızı kart gören yalçın PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle Başakşehir mücadelesinde olamayacak. Peki, Sergen Yalçın Galatasaray maçında var mı? Sergen Yalçın Galatasaray maçında olacak mı?

Sergen Yalçın yaptığı hareket sonrası 1 maç ceza aldı. Başakşehir maçında olmayacak. Cezasını tamamlamasının ardından Galatasaray maçında saha olacak.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın milli ara öncesinde oynadığı Sivasspor mücadelesinin 43. dakikasında kırmızı kart görmüştür. Saha içinde hareket eden topa vurduğu için kırmızı kart gören yalçın PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle Başakşehir mücadelesinde olamayacak.

Saha içinde hareket eden topa vurduğu için kırmızı kart gören yalçın PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle tribünde yer almaktadır.

SERGEN YALÇIN NEDEN TRİBÜNDE?

Saha içinde hareket eden topa vurduğu için kırmızı kart gören yalçın PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle tribünde yer almaktadır. Bu nedenle Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin Başakşehir maçında görev almaktadır.

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Haber: Sergen Yalçın Galatasaray maçında var mı? Sergen Yalçın Galatasaray maçında olacak mı? - Haberler
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