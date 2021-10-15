Sergen Yalçın Başakşehir maçında neden yok? Sergen Yalçın neden yok? - Haberler
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Sergen Yalçın Başakşehir maçında neden yok? Sergen Yalçın neden yok?

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Sergen Yalçın Başakşehir maçında neden yok? Sergen Yalçın neden yok?

Beşiktaş oynanan son lig maçında Sivasspor mücadelesinde saha içinde hareket eden topa vurduğu için kırmızı kart gören Yalçın PFDK dan aldığı ceza nedeniyle Başakşehir maçında olmayacak. Taraftarların bu akşam oynanacak olan Beşiktaş maçında Neden Sergen Yalçın'ın olmadığını merak etmişti. Peki, Sergen Yalçın Başakşehir maçında neden yok? Sergen Yalçın neden yok? Sergen Yalçın Beşiktaş maçında olmayacak mı?

Bu akşam oynanacak Başakşehir- Beşiktaş maçı öncesinde taraftaralar Sergen Yalçın bu akşamki maçta var mı, yok mu? diye aratmakta. Bir maç ceza alan Yalçın'ın Başakşehir maçında olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Sergen Yalçın Başakşehir maçında neden yok? Sergen Yalçın neden yok? İşte detaylar haberimizde...

Sergen Yalçn, Beşiktaş'ın milli ara öncesinde oynadığı Sivasspor mücadelesinin 43. dakikasında kırmızı kart görmüştür. Saha içinde hareket eden topa vurduğu için kırmızı kart gören yalçın PFDK'dan aldığı ceza nedeniyleBaşakşehir mücadelesinde olamayacak.
Saha içinde hareket eden topa vurduğu için kırmızı kart gören yalçın PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle tribünde yer almaktadır.

Saha içinde hareket eden topa vurduğu için kırmızı kart gören yalçın PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle tribünde yer almaktadır. Bu nedenle Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin Başakşehir maçında görev almaktadır.

PFDK yaptığı açıklamada;

"BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Sergen Yalçın Başakşehir maçında neden yok? Sergen Yalçın neden yok?

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