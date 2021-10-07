Serebral palsi hastası çocuk yürüme cihazına kavuştu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da serebral palsi (SP) hastası çocuk, temin edilen yürüme cihazıyla ilk adımını attı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otelde çalışan baba Fevzi Beyunca, 14 yaşındaki kızı Ayşe Beyunca için sosyal medya aracılığıyla Şanlıurfa Valisi Abdullan Erin'e yürüme cihazı talebinde bulundu.

Vali Erin'in çabaları sonucu istenilen cihaz, Japon Yardım Derneği tarafından temin edildi.

Valilik görevlileri yürüme cihazını Ayşe Beyunca'ya teslim etti.

Fevzi Beyunca, cihazın alımında başta Vali Erin olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.