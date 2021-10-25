Serdivan'da internet kafe ve oyun salonları denetlendi

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren internet kafe ve oyun salonlarını denetledi.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ile birlikte ilçe genelinde yapılan denetimlerde okul çevrelerindeki internet kafeler kontrol edildi. Yapılan denetimde bilgisayarlardaki filtreleme, illegal sitelere erişim, MEB onaylı sertifikalar ve korona virüs kurallarına uygunluk kontrol edildi.

Ekipler, yaşı küçük çocuk bulunduran ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere, uyarılarda bulunup, yasal işlem yaptı. İlçe genelinde, özellikle okulların açılmasıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - SAKARYA