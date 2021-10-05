Serdivan Belediyesinden 'Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz' projesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serdivan Belediyesinden "Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz" projesi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Serdivan Belediyesinden

Serdivan Belediyesi, "Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz" projesiyle ilçede yeni doğan bebeklerin ilk hediyesini ailelere ulaştırıyor.

Serdivan Belediyesi, "Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz" projesiyle ilçede yeni doğan bebeklerin ilk hediyesini ailelere ulaştırıyor.

İlçede bebeği olan ailelerin mutluluklarına ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen proje için kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdivan İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ailelere misafir oluyor.

Ziyaret sırasında hediye edilen paketlerin içinde, bez, ıslak mendil, şampuan, vücut losyonu, tırnak makası, ateş ölçer gibi bebek hijyen ürünlerinin yanı sıra fotoğraf albümü ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın aileye ve yeni üyesine hitap eden mektubu yer alıyor.

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılın 9 ayında 1110 bebeğin ailesini ziyaret etti.

Serdivan Belediyesinden Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz projesi

Serdivan Belediyesinden Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz projesi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Meral Akşener Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Amelia Hamlin Bülent Ersoy
Spor Marcao Fatih Terim Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Yaşar Kemal Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Serdivan Belediyesinden 'Mutluluğunuzu Paylaşıyoruz' projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:16:28. #1.12#