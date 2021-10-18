Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 525,00 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 525,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 524,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 525,00 liradan, 3 bin 458 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 479 liradan, 479,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 483,00 liradan, 3 bin 379 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 399 liradan, bin 689 liradan alınan Yarım Ziynet bin 699 liradan ve 845 liradan alınan Çeyrek Ziynet 850 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Kazı kazandan 200 lira çıktığını sanıp bayiden parasını istedi, 200 bin lira kazandığını satıcının uyarısıyla anladı

Kazı kazandan 200 lira çıktığını sanıp bayiden parasını istedi, 200 bin lira kazandığını satıcının uyarısıyla anladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler