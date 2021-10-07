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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,70 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 501,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 501,70 liradan, 3 bin 306 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 327 liradan, 457,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 461,50 liradan, 3 bin 231 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 251 liradan, bin 616 liradan alınan Yarım Ziynet bin 626 liradan ve 808 liradan alınan Çeyrek Ziynet 813 liradan satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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