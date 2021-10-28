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Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SAKARYA'da, hemşire Serap Yeşil (40) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, hemşire Serap Yeşil (40) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya Erenler Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hemşire Serap Yeşil, bir süre önce koronavirüs testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkması üzerine Serap Yeşil, Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 çocuk annesi Serap Yeşil durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Serap hemşire, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Bugün, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Yeşil'in ailesi ve sağlık çalışanları katıldı. Törende, okunan duaların ardından Serap Yeşil'in cenazesi memleketi Düzce'ye götürüldü. Serap hemşire, Düzce'de toprağa verildi.

Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Son dakika haberleri... SERAP HEMŞİRE KORONAVİRÜSE YENİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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