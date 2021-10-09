Son Dakika | SERAMİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

ADIYAMAN'da, bir seramik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde Hicri Alkan'a ait olan seramik deposundan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürüldü. Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.