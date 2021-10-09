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Son Dakika | SERAMİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'da, bir seramik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ADIYAMAN'da, bir seramik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde Hicri Alkan'a ait olan seramik deposundan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürüldü. Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Son Dakika | SERAMİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | SERAMİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | SERAMİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | SERAMİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | SERAMİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | SERAMİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | SERAMİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Son Dakika | SERAMİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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