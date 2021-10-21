Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok" - Haberler
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Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok"

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Ankara Üniversitesi'nin 75. Yıl Kutlama Programı ve 2021-2022 akademik yılı açılış töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve karşılanması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un resim sergisi açılışı yapması ve kurdele kesilmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sergiyi incelemesi TBMM Başkanı...

Ankara Üniversitesi'nin 75. Yıl Kutlama Programı ve 2021-2022 akademik yılı açılış töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve karşılanması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un resim sergisi açılışı yapması ve kurdele kesilmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sergiyi incelemesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona girişi

Konser gösterisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Üniversitesi'nin 75. Yıl Kutlama Programı ve 2021-2022 akademik yılı açılış törenine katıldı. (1)

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada tesir gücüne sahip bir ülke."

Şentop: Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok

Şentop: Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok

Şentop: Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok

Şentop:
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
TBMM Başkanı Şentop: 'Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada...

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada...

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