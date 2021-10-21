Ankara Üniversitesi'nin 75. Yıl Kutlama Programı ve 2021-2022 akademik yılı açılış töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve karşılanması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un resim sergisi açılışı yapması ve kurdele kesilmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sergiyi incelemesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona girişi

Konser gösterisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Üniversitesi'nin 75. Yıl Kutlama Programı ve 2021-2022 akademik yılı açılış törenine katıldı. (1)

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada tesir gücüne sahip bir ülke."