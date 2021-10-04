Şengül Öğretmen'in ölümü: Üst mahkeme beraat kararını kaldırdı, müebbet verdi

AYDIN (DHA) - BEYOĞLU'nda 4 Mayıs 2017'de kaldığı evin penceresinden düşerek ölen öğretmen Şengül Karaca'yı iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla beraatine karar verilen birlikte yaşadığı sevgilisi sanık Hasan Aydın hakkında üst mahkemede görülen davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye tutuksuz gelen sanık Aydın'ın tutuklanmasına da karar verildi.

İddiaya göre olay günü, Şengül Karaca ile sanık Hasan Aydın okul çıkışında buluşup yemek yiyip alkol aldıktan sonra eve gitmişti. Şengül Karaca ile Hasan Aydın arasında o akşam tartışma çıktı. Şengül Karaca arkadaşlarına Facebook'tan Hasan'ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj attı. Bu mesaj sonrasında saat 02.00 sıralarında Şengül Karaca evin penceresinden sokağa düştü. Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklanan sanık Hasan Aydın, 7 Aralık 2018'deki duruşmada tahliye edildi. Aydın, Şengül Karaca'nın pencereden kendisinin atladığını iddia etti. Yargılama aşamasında da aynı ifadeyi veren Aydın, "Maktule pencereden atlayınca üzerimdeki eşofmanı çıkarıp pantolon giymiştim. Üzerimdeki pantolona bulaşan kanın nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Ekim 2019'da görülen karar duruşmasında ise sanık Hasan Aydın'ın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi. Beraat kararı üzerine Şengül Karaca'nın ailesi, istinaf mahkemesine itirazda bulundu.

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Sanık avukatı Oğuz Çağlar da "Karşı taraf olaydan sonra hayat arkadaşının ölümü sebebiyle neden kendilerini aramadığını ısrarla söylemektedirler. Sanık olaydan sonra darp ediliyor ve akabinde tutuklanıyor. Bu haldeyken kendi ailesine bile haber veremeyecekken nasıl diğer tarafı haber dar etsin" dedi. Avukat Çağlar, maktulde otopsi raporuna göre uyku ilacı ve alkol de tespit edildiğini belirterek beraat kararının onanmasını talep etti.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri