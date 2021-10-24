Senegalli kadınlar, iklim değişikliğiyle mücadele için yürüdü

Senegal'in başkenti Dakar'da bir araya gelen kadınlar, 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi gösteri düzenledi.

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü (IDEA) ve Siyasete Kadın Katılımı Programı (WPP) tarafından organize edilen yürüyüş, Dakar'daki Nation Meydanı'ndan başladı.

Meydanda toplanan ve beyaz giymiş yüzlerce kadın ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüdü.

Kadınlar, Senegalli yetkililerin iklim değişikliğiyle mücadele için acilen ulusal düzeyde gerekli önlemleri alması gerektiği yönünde sloganlar attı.

Gösteri, yapılan basın açıklamasının ardından olaysız sona erdi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), gelecek ay İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak.