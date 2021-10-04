Senegal'de Kovid-19 salgında 2 vaka ile en düşük günlük sayı kayda geçti

Senegal'de Mart 2020'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 2 vaka ile en düşük günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1411 test yapıldı ve 2 vaka tespit edildi.

Bulaş oranı yüzde 0,14'e gerilerken, 16 kişi sağlığına kavuştu, Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Böylece Kovid-19'un ilk tespit edildiği 2 Mart 2020'den bu yana 2 vaka ile en düşük günlük Kovid-19 vakası kayda geçti.

Salgının 3'üncü dalgasını temmuz ve ağustosta hissetmeye başlayan Senegal'de 18 Temmuz'da 1722 kişi ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Virüs nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ağustos'ta da en yüksek günlük ölüm kaydedilmişti.

Yaklaşık 16 milyonluk ülkede, bugüne kadar 73 bin 802 kişide virüse rastlanırken, 71 bin 870 kişi iyileşti.

Şubatta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 259 bin 187 kişinin aşı olduğu ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.