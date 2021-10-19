Senan Kara kimdir? Senan Kara kaç yaşında, nereli? Senan Kara biyografisi!

Eğitiminin ardından çeşitli televizyon dizilerinde oynayan Kara, Şehir Tiyatroları kadrolu oyuncusu olup, sinema ve dizi filmlerde de rol almaktadır. Magazin dünyasında adını sıklıkla duyduğumuz Senan Kara kimdir? merak edilmekte. Peki, Senan Kara kimdir? Senan Kara kaç yaşında, nereli? Senan Kara mesleği nedir? Senan Kara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SENAN KARA KİMDİR?

Senan Kara(d. 9 Ağustos 1978, İzmir) Türk, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Yunus Emre Koleji'nden mezun olduktan sonra 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nü kazanan sanatçı, öğrenim yaşamı boyunca çeşitli kısa oyunların yanı sıra "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Martı" gibi oyunlarda başrollerde görev aldı. 2000 yılında Tennessee Williams'ın "Arzu Tramvayı" ve "Bir Madonnanın Portresi" adlı tez oyunuyla mezun oldu.

Eğitiminin ardından çeşitli televizyon dizilerinde oynayan Kara, Şehir Tiyatroları kadrolu oyuncusu olup, sinema ve dizi filmlerde de rol almaktadır. Ayrıca 2007/2008 Sezonunda Duru Tiyatro'ya Kaset adlı oyunla konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2016 yılının Ekim ayında Kanal D kanalında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dönem dizisinde Veronika rolü ile kamera karşısına geçmiştir.

Senan Kara, Serhat Tutumluer ile evlidir.

Rol aldığı tiyatro oyunları;

12. Gece : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2015

Kafes (oyun) : Mario Fratti - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Cabaret : Joe Masteroff - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Kaset: Stephen Belber - Duru Tiyatro - 2008

Ya Devlet Başa Y kuzgun Leşe : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Kim Kimi Kiminle : Alan Ayckbourn - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Güneşin Oğlu : Betül Avunç - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Gelin İle Kaynana : Carlo Goldoni - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Sekiz Kadın : Robert Thomas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Hasır Şapka : Eugene Labich - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Lüküs Hayat: Ekrem Reşit Rey - Cemal Reşitrey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Suç ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Sihirli Flüt : Emanuel Schikaneder - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Martı : Anton Çehov - Okul Oyunu

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Okul Oyunu

Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Okul Oyunu

Ödülleri;

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, 14. Afife Tiyatro Ödülleri, 2010, Kafes , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Türk Kadınlar Birliği, Bedia Muvahhit Ödülü, 2007, Kim Kimi Kimle

2019 Antalya Altın Portakal Film festivali En İyi Kadın Oyuncu Adayı

31.Ankara Film Festivali En iyi yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

27.Adana Altın Koza En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Filmografisi;

Atiye - Melek (2020-2021)

Doğduğun Ev Kaderindir - Nermin

Vatanım Sensin - Veronika

Yabancı Damat

Karakolda Ayna Var - 2000

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