Şemdinli İlçesi Kırsal Alanında Kayalık Araziye Gizlenmiş Vaziyette Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

20. 10. 2021 günü Şemdinli İlçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda kayalık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen;

1 adet 120 mm. Havan Mühimmatı,

3 adet 60 mm. Havan Mühimmatı,

1 adet Antitank Roketatar Mühimmatı,

47 adet 14. 5 mm. Docka Mühimmatı,

105 adet 12. 7 mm. Uçaksavar Mühimmatı,

17 Adet Havan Mühimmatı Hassas Tapası,

25 kg. Amonyum Nitrat,

20 metre elektrik kablosu,

5 adet koli bandı,

-3 adet demir boyası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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