Şemdinli İlçesi Kırsal Alanında Kayalık Araziye Gizlenmiş Vaziyette Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;20. 10.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
20. 10. 2021 günü Şemdinli İlçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda kayalık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen;
1 adet 120 mm. Havan Mühimmatı,
3 adet 60 mm. Havan Mühimmatı,
1 adet Antitank Roketatar Mühimmatı,
47 adet 14. 5 mm. Docka Mühimmatı,
105 adet 12. 7 mm. Uçaksavar Mühimmatı,
17 Adet Havan Mühimmatı Hassas Tapası,
25 kg. Amonyum Nitrat,
20 metre elektrik kablosu,
5 adet koli bandı,
-3 adet demir boyası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği