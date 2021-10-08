Şemdinli İlçesi Kırsal Alanında EYP Düzeneği Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

07. 10. 2021 günü Şemdinli İlçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklandığı değerlendirilen kaya dibine gizlenmiş vaziyette;

1 adet Basma Düzeneği,

5. 000 gr ağırlığında Amonyum Nitrat tespit edilmiştir. Basma düzeneği muhafaza altına alınarak EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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