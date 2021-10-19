Şemdinli İlçesi Cevizpınar Mevkiinde 3.960 Paket Bandrolsüz Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında;

18. 10. 2021 günü Şemdinli İlçesi Alan Köyü Cevizpınar Mevkiinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde;

Bir kamyonet kasasındaki çuval içerisinde toplam 3. 960 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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