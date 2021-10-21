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Şemdinli'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Şemdinli'de

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Sosyal Hizmet Merkezince Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, psikolojik danışman Serhat Kırmızıgül kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında katılımcıları bilgi verdi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı da kadının toplumda önemli bir yerinin olduğuna vurgu yaparak, kadınlara her zaman nezaketli davranılması gerektiğini belirtti.

Seminere kurum amirleri ve muhtarlar da katıldı.

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri
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