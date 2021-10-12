Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) - - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsal alanında kayalık araziye gizlenmiş vaziyette çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şemdinli ilçesi kırsal alanında kayalık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen; 12 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 16 adet 60 mm havan mühimmatı hassas tapası, 28 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı ile 1 adet kullanılamaz durumda jeneratör ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

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