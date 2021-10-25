4 çocuk annesi Sema Ağaçkıran ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Müge Anlı izleyicileri, Sema Ağaçkıran kimdir, bulundu mu? Sema Ağaçkıran nerede? Sema Ağaçkıran kayıp mı? araştırıyor.

SEMA AĞAÇKIRAN KİMDİR, NEREDE? SEMA AĞAÇKIRAN BULUNDU MU?

4 çocuk annesi Sema Ağaçkıran ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Sema Ağaçkıran tatil için gittiği Tekirdağ Süleymanpaşa' ya bağlı Kumbağ' dan 03 Eylül 2021 tarihinden beri haber alınamıyor. Bunun ardından vatandaşlar, Sema Ağaçkıran bulundu mu, nerede? merak etti.

Sema Ağaçkıran ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Henüz Sema Ağaçkıran bulunmadı. Fakat Sema Ağaçkıran en son sabah saat 07:21' de Kumbağ çıkışından Naif Köyü istikametine doğru ilerlerken görülmüştü. Bu olaydan sonra Sema Ağaçkıran'dan henüz bir haber alınamadı.

SEMA AĞAÇKIRAN BULUNDU MU, KAYIP MI? (SON DAKİKA GELİŞMELERİ)

Haftalardır bulamadılar, Müge Anlı'ya geldiler. Sema Hanım'ın tanıdığı 4 çocuğun perişan olduğunu, Müge Anlı'dan başka gelecek kimsesi olmadığını söylerken Sema Hanım'ın 3 Eylül günü yol kenarında kameralara takıldığı, Naipköy istikametine ilerlerken görüldüğü, cebinde 200 TL olduğu belirtildi. Sema Hanım'ın eşi Tarık Bey eşinin ruhsal sıkıntıları olduğunu, bir defa intihar girişiminde bulunduğunu, eşine dair hiçbir şey bulunamadığı, yürüdüğü yerin ormanlık bir alan olduğu bilgisini verdi. Üç çocuğunu ve 12 yıllık eşini bıraktı, kocasının yeğeniyle birlikte kaçtı. Seçer Bey, evde bir okunmuş sabun bulunduğunu, sabun eridikçe kendisinin de eridiğini, evde iki tane de muska çıktığını, üçüncünün de dolaptan çıktığını iddia edip Süleyman Bey'in eşini kandırdığını öne sürdü. Seçer Bey ağlayarak eşi dönerse yine istediğini, 3 çocuğunu annesiz bırakmamasını istedi ve eşine dön çağrısında bulundu. Ağladı, üzüldü, sevgilisini suçladı... Fatma Hanım hastane dönüşü ekibe baygın gibi konuşup epilepsi ilacı içince böyle kendisini kaybettiğini, normalde iyi olduğunu söyledi. Sağlık ekibi de Fatma Hanım'ın hiçbir şeyi olmadığını teyit etti. Fatma Hanım yolda otele giderken ağlayarak Cemal Bey'in kardeşini döve döve öldürdüğünü, cesedini saklayacağım bulamayacaksın dediğini, Cemal Bey'in evini dostu ile bastığını öne sürdü. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Eşi Yaşar Beyhan canlı yayında...

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haftalardır bulamadılar, Müge Anlı'ya geldiler. Sema Hanım'ın tanıdığı 4 çocuğun perişan olduğunu, Müge Anlı'dan başka gelecek kimsesi olmadığını söylerken Sema Hanım'ın 3 Eylül günü yol kenarında kameralara takıldığı, Naipköy istikametine ilerlerken görüldüğü, cebinde 200 TL olduğu belirtildi. Sema Hanım'ın eşi Tarık Bey eşinin ruhsal sıkıntıları olduğunu, bir defa intihar girişiminde bulunduğunu, eşine dair hiçbir şey bulunamadığı, yürüdüğü yerin ormanlık bir alan olduğu bilgisini verdi. Üç çocuğunu ve 12 yıllık eşini bıraktı, kocasının yeğeniyle birlikte kaçtı. Seçer Bey, evde bir okunmuş sabun bulunduğunu, sabun eridikçe kendisinin de eridiğini, evde iki tane de muska çıktığını, üçüncünün de dolaptan çıktığını iddia edip Süleyman Bey'in eşini kandırdığını öne sürdü. Seçer Bey ağlayarak eşi dönerse yine istediğini, 3 çocuğunu annesiz bırakmamasını istedi ve eşine dön çağrısında bulundu. Ağladı, üzüldü, sevgilisini suçladı... Fatma Hanım hastane dönüşü ekibe baygın gibi konuşup epilepsi ilacı içince böyle kendisini kaybettiğini, normalde iyi olduğunu söyledi. Sağlık ekibi de Fatma Hanım'ın hiçbir şeyi olmadığını teyit etti. Fatma Hanım yolda otele giderken ağlayarak Cemal Bey'in kardeşini döve döve öldürdüğünü, cesedini saklayacağım bulamayacaksın dediğini, Cemal Bey'in evini dostu ile bastığını öne sürdü. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Eşi Yaşar Beyhan canlı yayında...

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