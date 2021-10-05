Selzede Ayşe teyze afet bölgesinde çalışan personele

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin mağdurlarından 72 yaşındaki Ayşe Umul, Ezine Çayı'nda çalışma yürüten personele her gün yemek ve çay ikram ediyor.

Selin etkilediği köylerden biri olan Bayramgazi'de eşi Mehmet ve oğlu ile afeti yaşayan Umul, evini terk ederek yüksek bir noktaya kaçtı. Daha sonra kurtarma ekiplerince helikopterle Abana'ya götürülen Umul ailesi, felaketten 10 gün sonra evine dönebildi.

Yaşamlarını normale döndüren Umul ailesi, evlerinin yanından geçen Ezine Çayı'nda çalışan iş makinesi operatörleri ile ekipler için bir şeyler yapmak istedi.

Bölgede il dışından gelen ekiplerin de çalıştığını öğrenen Ayşe teyze, personelin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Umul ailesi, Ezine Çayı'nda çalışma yapan 15 personele sıcak yemek, molalarda ise çay ikram ederek hem evlerinden uzakta rahat etmelerini sağlıyor hem de moral veriyor.

Ayşe Umul, AA muhabirine, 11 Ağustos'taki sel felaketini yaşayan ailelerden biri olduklarını söyledi.

Sel günü yoğun bir yağmur olduğunu belirten Umul, "Bir yağmur, bir kıyamet, baktım ki derenin kenarındaki ağaçlar yerinden söküldü, gidiyor. Buraya gelecek diye çok korktuk. Daha sonra köy merkezindeki evimize kaçtık. Orada da heyelan oldu, evin üzerindeki ağaçlar göçmeye başladı. Bir gün sonra bizi helikopterle aldılar, Abana'ya götürdüler." dedi.

Evin elektrik ihtiyacını jeneratörle sağladıklarını, bu sayede dolaplarındaki yiyecekleri kurtarabildiklerini anlatan Umul, şunları kaydetti:

"Her şeyim, evim selde gidecekti, gitmedi. Dolaplarım ağzına kadar dolu, ben de herkese yediriyorum. Sıhhatim yerinde oldukça bunları çalışanlara ikram etmeye devam edeceğim. Kendilerine iki öğün yemek, üç öğün çay yapıyorum. Çayın yanında poğaça falan bir şeyler yapıp veriyorum. Buraya gelmeleri zor ise çaylarını kendilerine yakın olan camiye götürüyorum. Helali hoş olsun. Vücudum, gücüm yettiği kadar da kendilerine destek olacağım."

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü personeli Ergin Yazımcı da sel felaketinin hemen ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden ekiplerle Bozkurt'a geldiklerini dile getirdi.

Bu süre içinde Ayşe Umul ile tanıştıklarını aktaran Yazımcı, "Kendisi bize yemek verdi, çayımızı verdi, sağ olsun, bize kendi evimizi aratmadı. Kendisine minnettarız. Dış bölgeden gelen arkadaşlarımızla bize yorgunluğumuzu hissettirmedi, kendisine ve ailesine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.