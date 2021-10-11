SELİNOS TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

İZMİR (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü2400 yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Deresi, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı ile başlatılan örnek projenin ilk kısmı 2023 yılında tamamlanacak. Selinos Deresi'nden 6 medeniyetin izlerine yolculuk yapılacak. Binlerce yıl sonra Efes Antik kentini denizle buluşturacak projenin inşaatı sürerken, İzmir turizmine büyük katkı sağlayacak bir başka proje de Bergama'da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı ile başlatılan çalışmalar kapsamında "Pergamon" antik kantinin kalbi Selinos Deresi, DSİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde yeniden düzenleniyor. 1400 metrelik hat düzenlenecekSelinos Deresi yatağında 1400 metrelik bölümdeki bütün bitki örtüsünü temizledik. Araştırma kazılarını bitirdik. Ayrıca onay verilen örnek taş duvar inşaatını da bitirdik. İzmir 2. No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görüşü doğrultusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Şantiyemiz kış aylarında da kapanmayacak. Amacımız 2023 yılı içerisinde projenin ilk kısmını tamamlamak. "Bergama Antik Kenti Selinos Kanalı Restorasyonu ve Islahı 1. Kısım" inşaatı kapsamında 1400 metre yeni kalgir duvar inşa edilecek. 1000 metrelik hatta da güçlendirme çalışmaları yapılacak. Planlanan proje ile dere yatağı yeniden düzenlenecek. Tarihi doku korunacak. Selinos Deresi'nde Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapılar yeniden gün yüzüne çıkartılacak. Yerli ve yabancı turistlerin 6 medeniyetin izlerine aynı anda yolculuk yapabilecek. Türkiye'de ilk olacakKent merkezindeki 1400 metrelik bölümü kapsayacak çalışmalar Kazancı Köprüsünden başlayacak. Ulucami, Tabaklar ve Üçkemer Köprüsüne kadar devam edecek. Yeni inşa edilecek duvarların yüzeyi tarihi dokuyla uyumlu taşlarla kaplanacak ve yapılara zarar vermemek çalışmaların büyük bölümü insan gücüyle yürütülecek. Tarihi doku korunacakDSİ 2. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülecek çalışmalara İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Bergama Belediyesi, Bergama Müze Müdürlüğü, İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve İZSU'da destek veriyor.

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