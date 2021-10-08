Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci hayatı ve biyografisi! Selin Ciğerci kaç yaşında, nereli?

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SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Nisan 1984

Kaç yaşında: 37 yaşında

Nereli: İstanbul

Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı ve iş kadını. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir. Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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