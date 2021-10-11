Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında dükkanların yıkımına geçildi - Haberler
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Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında dükkanların yıkımına geçildi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında dükkanların yıkımına geçildi

Edirne'deki Selimiye Camisi Meydanı'nın düzenlenmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, alanda yer alan dükkanların yıkımına başlandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Selimiye Camisi Meydanı'nın düzenlenmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, alanda yer alan dükkanların yıkımına başlandı.

Meydandaki düzenleme çalışmalarını yürüten firmanın görevlileri, yıkım öncesi 16 dükkan ve Edirne Belediyesi Kadın Emek Evi'nin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Dükkanların çevresindeki çalışmanın ardından iş makinalarıyla yıkıma başlandı.

Meydan projesi çalışmalarında İşçi, usta ve teknik çalışandan oluşan 40 kişilik ekip görev yapıyor. Kırıcı, kamyon ve kepçeden oluşan 10 iş makinası da çalışmalarda kullanılıyor.

Çalışmalar kapsamında önceki gün kaldırılan Mimar Sinan ve Fatih Sultan Mehmet heykellerinin de projenin tamamlanmasının ardından alana konulacağı belirtildi.

Yaklaşık 6 ayda tamamlanacak

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde uzun süredir beklenen düzenleme çalışmalarının hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bahar aylarında hız kazanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesinin, projeye ilişkin protokolün esaslarını belirlemesinin ardından ihaleye çıkılmıştı.

Proje kapsamında meydan, bariyerlerle yaya girişlerine kapatılırken, bölgedeki dükkanlar da boşaltılmıştı. Meydan düzenlemesinin yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanıyor.

Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında dükkanların yıkımına geçildi

Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında dükkanların yıkımına geçildi

Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında dükkanların yıkımına geçildi

Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında dükkanların yıkımına geçildi

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında dükkanların yıkımına geçildi - Haberler
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