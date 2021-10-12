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Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Kültür Sanat
Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor

Edirne'deki Selimiye Camisi Meydanı'nın düzenlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle başlatılan Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Selimiye Camisi Meydanı'nın düzenlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle başlatılan Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, çalışmaları takip etmek için geldiği kentte meydanda incelemede bulundu.

Alanı gezen Aslan, proje yetkilileri ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aslan'a, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve kurum müdürleri eşlik etti.

Çalışmalar 6 ayda bitirilecek

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde uzun süredir beklenen düzenleme çalışmalarının hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bahar aylarında hız kazanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesinin projeye ilişkin protokolün esaslarını belirlemesinin ardından ihaleye çıkılmıştı.

Proje kapsamında meydan bariyerlerle yaya girişlerine kapatılırken, bölgedeki dükkanların yıkımına başlandı. Meydan düzenlemesinin yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanıyor.

Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor

Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor

Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor

Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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