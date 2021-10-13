EDİRNE (AA) - Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Fuarda 70 öğrenci tarafından hazırlanan 23 proje sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerle 1,5 yıllık aranın ardından bir etkinlikle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulunun, Edirne'nin en güzide ve en başarılı okullarından olduğunu belirten Arpacı, "Okulumuz, yapmış olduğu çalışmalarla başarılı işlere imza atmakta, bizleri de gururlandırmaktadır." dedi.

Arpacı, Türklerin bilim tarihine damga vuran bir medeniyetin torunları olduğunu ifade etti.

Tarihte Türk bilim insanlarının önemli buluşlara imza attığını belirten Arpacı, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği 'düşün, tasarla, uygula' fikrinden hareketle artık çocuklarımız bilim alanında da başarılı olmaktadırlar. Robotik kodlamayla, yazılımlarla, yapay zekayla inşallah bilim insanlarımızın yolundan gideceksiniz. İnşallah bundan sonra yapacağınız çalışmalarda da hem Edirne'mizi hem de güçlü Türkiye'mizi en iyi şekilde sizler temsil edeceksiniz."

Okul Müdürü Fatih Ot da Selimiye İmam Hatip Ortaokulunun 600 öğrencisi ve 55 öğretmeniyle Edirne'de güzel çalışmalara imza attığını belirtti.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın da bu güzel çalışmalardan biri olduğunu ifade eden Ot, "İnşallah bu fuarımız öğrencilerimizin gelişimine, ilim irfan ve hikmet yolunda yeni ilhamlar kazanmasına ve yeni projelere başlamak için heveslenmelerine vesile olur." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, aralarında "Ben senin yaşındayken", "Chladni desenleri", "Poliüretan ile topraksız tarım", "Bisikletimi sürüyorum, enerjimi üretiyorum", "The magic sandbox" gibi çalışmaların de yer aldığı projelerin bulunduğu alan gezildi.

Açılışa AK Parti İl Başkanı Belgin İba, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rasim Özgün, öğretmenler ve veliler katıldı.