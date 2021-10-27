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Selde liderlik eden imama başarı belgesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Selde liderlik eden imama başarı belgesi

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos günü yaşanan sel felaketinde liderlik ve gayretiyle örnek olan imama başarı belgesi verildi.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos günü yaşanan sel felaketinde liderlik ve gayretiyle örnek olan imama başarı belgesi verildi.

Ayancık Kaymakamlığı'nda gerçekleşen takdimde Babaçay İmamı Mustafa Polat'ın köyde göstermiş olduğu liderlik ve gayret sayesinde can kaybının artmamasında ve arama kurtarma faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesinde büyük emeği olduğu belirtildi. Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, Polat'a fedakarlığı için teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti.

(İHA)

Selde liderlik eden imama başarı belgesi

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