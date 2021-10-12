Doğuştan yürüme engelli Zübeyda'nın akülü sandalye sevinci

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaşanan sel felaketinde evini kaybeden doğuştan yürüme engelli Zübeyda Kuş'a tekerlekli sandalye hediye edildi. 46 yıldır hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan Zübeyda Kuş, "Tekerlekli sandalye geldikten sonra annem rahatlığa kavuştu. Benim yükümden kurtuldu" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde evini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan konteyner kentte, yaşayan doğuştan yürüme engelli Zübeyda Kuş'a (46), bir hayırsever tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Alınan akülü tekerlekli sandalye, konteyner kentte Zübeyda Kuş'a teslim edildi. 46 yıldır hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Zübeyda Kuş, annesine yük olmaktan kurtulduğunu belirterek, istediği her yere özgürce gidebildiğini söyledi.

"İlçeyi gezmeye, fırına ekmek almaya gidiyorum"

Büyük mutluluk yaşadığını belirten Zübeyda Kuş, "Allah devletimizden razı olsun. Bana bu sandalyeyi verdikleri için teşekkür ediyorum. Daha öncesinde gezemiyordum ama şimdi rahat rahat gezebiliyorum. İlçe merkezine gidip geliyorum. Ekmek almak için fırına gidiyorum. Konteyner aralarında dolaşıyorum" dedi.

"Kendimi yolda giden araçlar gibi hissediyorum, rahatlıkla her yere gidebiliyorum"

Yardım olmadan dışarı çıkamadığını belirten Kuş, "Ancak belki koluma girip gezdiren olursa dışarı çıkabiliyordum kısa süreliğine. Şimdi tekerlekli sandalye ile çok rahatım. Aynı yolda giden araçlar gibi hissediyorum kendimi, rahatlıkla istediğim yere gidebiliyorum. Çok rahatım, mutluyum. Bu tekerlekli sandalye olmasaydı arayacaktım" diye konuştu.

"Çok rahatım, inşallah bu rahatım bozulmaz"

Selde evlerini kaybettiklerini anlatan Kuş, "Bu yüzden özel engelliler için dizayn edilmiş konteynerde kalıyorum. Sele Bozkurt'ta tutundum, evimi kaybedince konteynere alındık. Burada mutluyuz. Canım sıkıldıkça tekerlekli sandalye ile geziyorum. Rahatım çok yerinde, inşallah bu rahatım hiç bozulmaz. Bir tek aklım kedilerimde ve köpeklerimde kaldı. Onlar Abana'da kaldı. Başka da bir düşüncem ya da rahatsızlığım bulunmuyor" şeklinde konuştu.

"Tekerlekli sandalye geldikten sonra annem benim yükümden kurtuldu"

Artık, zorlanmadan dışarı çıkıp gezebildiğini belirten Kuş, "Sokağa istediğim zaman zorlanmadan kimsenin yardımı da olmadan çıkıp gezebiliyorum. Benim annem yaşlı, tek başına kaldı. Babamızı kaybettik. Benim bir yere götürmek isterken sırtında taşıyacağım diye uğraşıyordu. Yanında kolunun altına alıp gezdireceğim diye uğraşıyordu. Annemin o yönleri kalktı. Şimdi ise annem bana yolda yetişemiyor. Ben önden hızlıca gidiyorum. Bu tekerlekli sandalye yürümekten bile daha kolay. Beni kısa sürede ulaşacağım yere ulaştırıyor. Tekerlekli sandalyeden öte bu araç aslında yürüyemeyenler için çok iyi bir şey. İstediğiniz yere gidip gelebiliyorsunuz. Bakkala gidebiliyorum, istediğim bir şey olursa alabiliyorum, kimsenin yardımı olmadan. O derecede kolaylaştırdı hayatımı. Annemin de sırtından büyük bir yükü almış durumda. Annem çok çekti, çok zorlandı. Benden dolayı bir yere gidemedi. Tek başına kalınca benimle uğraşmak zorunda kaldı. Tekerlekli sandalye geldikten sonra annem rahatlığa kavuştu. Benim yükümden kurtuldu. O yönü de beni mutlu ediyor. Hep bağımlı gibiydim, o bana bağımlı gibiydi. Biraz annem rahatladı, biraz da ben rahatladım. Ben, bu sandalyeyi bana verenlere, bana kazandırılmasında yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tekerlekli sandalye gelince çok mutlu oldum"

En büyük sevinci annesine olan yükünün azalması ile yaşadığını tekerlekli ifade eden Zübeyda Kuş, "İlk gün tekerlekli sandalye gelince biran kullanamayacağım zannettim. Biraz korktum, birazda heyecanlıydım. Biran önce tekerlekli sandalyeye alışmak istedim, öğrenmek istedim. Tekerlekli sandalye gelince çok mutlu oldum, bana sandalye vermezler dediler. Moralimi bozdular ama tekerlekli sandalyeyi görünce ben çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum. Mutluyum. Sayın Valimiz, Bozkurt'a ziyarete gelmişti. Bende kendisine bu sorunumu dile getirdim, zaten kendisi de görmüş oldu. Aküsüz tekerlekli sandalye verilmişti yurtta, onu da biliyordu. Valimize zorlanıyorum dedim, bana tamam dedi, 1 hafta sonrasında tekerlekli sandalyeyi getirdi. Bu şekilde rahatlığa kavuştum. Çok zorlanıyordum, Allah'tan tam zamanında tekerlekli sandalyeyi bana teslim ettiler. Benim omzumda çıkık, kolluklarla yürümesi çok zor oluyordu, halsizlik yapıyordu. Ama bu tekerlekli sandalye sayesinde bir elimle istediğimi yapabiliyorum, istediğim yere gidebiliyorum. Kendi başıma eve rahat bir şekilde girip çıkabiliyorum. Kolluklar ile yürüyemiyordum. Teşekkür ediyorum. Benim anneme olan yüküm kalktı, benim yüzüme annem çok zorlanıyordu" dedi. - KASTAMONU