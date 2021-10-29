SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDEN KIZILAY HAFTASI'NDA ANLAMLI ETKİNLİK

KONYA (Habermetre) - Geçen yıl Selçuklu Belediyesi ve Kızılay Selçuklu Şubesi tarafından organize edilen ve rekor sayıda kan bağışına ulaşılan "Kanımızda Vefa Var" etkinliği yeniden tüm Konya'yla buluştu.

Selçuklu Belediyesi ve Kızılay Selçuklu Şubesi tarafından Kızılay Haftası sebebiyle Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası önünde çadır kurularak organize edilen kan bağışı etkinliği düzenlendi. Bir hafta boyunca sürecek etkinlikte kan bağışında bulunan gönüllülere akıllı bileklik, Türk Bayraklı Safahat ve minik ziyaretçiler için puzzle hediye edilecek. Alanda Kurtuluş Savaşı dönemi canlandırılırken ziyaretçilere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Taceddin Dergahı'nın da aralarında olduğu tiyatro gösterileri ile milli ruh yeniden hatırlatılıyor.

Selçuklu Belediyesi hizmet binası bahçesinde gerçekleşen etkinliği ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kızılay Selçuklu Şube Başkanı Zekeriya Kartal ve Kızılay yetkilileri eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Milletimiz yardımlaşmaya ve vefaya önem veren kadim bir medeniyetin temsilcisi olmuştur"

Geçen yıl da "Kanımızda Vefa Var" kan bağışı etkinliğine rekor sayıda katılım olduğunu ve aynı şekilde tüm Konya'dan rekor bir katılım beklediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "1868 yılında bir grup idealist hekimin uğraşları ile savaş alanında yaralanan askerlere yardım etme amacıyla kurulan Türk Kızılay'ımız, tarihten bugüne dayanışma kültürümüzün ve vakıf geleneğimizin en anlamlı nişanesi olmuştur. Irk, din, dil gözetmeksizin dünyanın farklı coğrafyalarındaki afetzedelerin, muhtaçların, yoksulların yardımına koşan Türk Kızılay'ı, aziz milletimizden aldığı güç ve destekle gerek ülkemizde gerekse dünyada yardımlaşma, dayanışma ve dostluk kültürünü her daim destekleyerek gurur kaynağımız olmaktadır. Türk Kızılayı'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin büyüklüğüne yakışır hizmetleri sürdüreceğine yürekten inanmaktayım.

Selçuklumuz, spordan sağlığa, kültürden sanata, eğitimden çevre bilincine kadar birçok alanda örnek teşkil ederek, nesiller boyunca yardımlaşmaya ve vefaya önem veren kadim bir medeniyetin temsilcisi olmuştur. Selçuklu Belediyesi olarak bu mirası yaşatma ve sürdürme noktasında Kızılay'ımızla her zaman bir işbirliği içindeyiz. Pandemi döneminde kan bağışının hepimiz için ne kadar hayati önem taşıdığına şahit olduk. Belirli dönemlerde hizmet binamızda kan bağışı kampanyaları, ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyaları, afet bölgelerine yardım ulaştırma, Kanımızda Vefa Var 2020 kan bağışı etkinliği gibi birçok çalışmaları birlikte yürüterek farkındalık oluşturduk. 2018 yılından itibaren bugüne kadar Türkiye Kızılay Derneği'ne toplamda 1. 812. 000, 00 TL destek sağlamış bulunmaktayız. Şimdi bu çalışmaları daha ileriye taşımak ve yeni çalışmalara imza atmak istiyoruz. Bu gönül hareketinin Selçuklu Belediyemiz ve sizlerin de katkılarıyla daha büyük kitlelere yayılıp halkımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Tüm dünyada yardımseverliğin temsilcisi Türk Kızılay'mızın değerli yöneticileri, çalışanları ve tüm gönüllülerinin Kızılay Haftası'nı içtenlikle kutluyorum. " dedi.

Ziyaret, Başkan Pekyatırmacı ve protokolün etkinlik alanını gezerek kan bağışında bulunan gönüllü vatandaşlarla sohbet etmesiyle son buldu.

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