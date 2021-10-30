SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDEN CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL KONSER

Selçuklu Belediyesi Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı sebebiyle "Anadolu Türküleriyle Cumhuriyet Konseri" isimli bir program düzenledi. Sevilen Türkülerin icra edildiği konser yoğun ilgiyle karşılandı.

Şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam Selçuklu Belediyesi Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde Türk Milleti'nin tarihi dokularını barındıran sevilen Anadolu Türküleri'nin seslendirildiği bir konser programı düzenledi.

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı öğretim üyeleri tarafından icra edilen Türkülerin icra edildiği konsere ilgi yoğun oldu.

Başkan Pekyatırmacı: "Ülkemizi hak ettiği yere taşımak için hepimiz var gücümüzle çalışıyoruz"

Konser sonrası dinleyicilere seslenen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek: " Hemşehrilerimizi bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmadılar. Aslında çok kısa bir sürede organizasyon yapıldı buna rağmen salonumuz doldu. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm milletimizin ve sizlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum mekanları cennet olsun. Cumhuriyetimizi kurdular ve bize emanet ettiler. Biz de en iyi şekilde cumhuriyetimizi yaşatmak için ve onu en yüksek yere taşımak için elimizden gelen gayreti bütün ülke olarak Türk milleti olarak gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Büyük Türkiye hedefine ve idealine inşallah hep birlikte gençlerimizle, kadınlarımızla, sanatçılarımızla, üreten insanlarımızla ulaşacağız. Ben tekrar bu akşam bu güzel program için teşekkürlerimi sunuyorum. " Dedi.

Program Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın Türkü konserini icra eden Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı öğretim üyelerine hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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