Selçuklu Araştırmaları Enstitüsünün kuruluşuna katkı sağlayanlar unutulmadı

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Selçuklu Araştırmaları Enstitüsünün kuruluşunda emeği geçenler unutulmadı. İki yeni dilin ekleneceğinin de müjdelendiği programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken de katıldı.

"Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsüne Katkı Sağlayanlar" adlı programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zehra Odabaşı, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sefer Solmaz, KTO Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, KTO Karatay Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdemir katıldı.

"ENSTİTÜNÜN KURULMASI BİZİM İÇİN AYRI BİR GURUR KAYNAĞIDIR"

Programın açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, "Vasiyetleriyle merkezin kurulmasında öncülük eden Uzluk ailesine ve kurulmasından enstitü olmasına kadar geçen süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen Hocamız, enstitü olma yolunda yoğun çaba ve gayretler göstererek bizleri de bu konuda teşvik etti. Selçuklu Araştırmaları Enstitüsünün Selçuklu tarihi ile ilgili Türkiye'de açılmış ilk ve tek enstitü olması bakımından önemine vurgu yapmamız gerekmektedir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'da hele de Selçuk Üniversitesinde bu enstitünün kurulması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. " ifadelerine yer verdi.

"LATİNCE VE GREKÇE DİLLERİ DE ÖĞRETİLECEK"

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen de konuşmasında "Devralmış olduğumuz bayrağı kurumun enstitüye dönüştürülmesiyle ileriye taşımaya gayret ettik. Yapılacak yeni faaliyetlerle daha da ileri taşıyacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde açılan yüksek lisans programında öğrencilere Farsça ve Arapça dil eğitimi veriliyor, yakın zamanda Latince ve Grekçe dilleri de öğretilecek. " dedi.

2004-2012 yılları arasında Selçuklu Araştırmaları Merkezi başkanlığı yapan Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ da "Konya'nın köklü ailelerinden olan Uzluk ailesinin vasiyetiyle Selçuklu Araştırmaları Merkezi bu hale geldi. " diye konuştu. Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdemir ise Selçuklu Araştırmaları Enstitüsünün kurulmuş olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek yapılacak faaliyetlerin Selçuklu tarihine ve ilme yapacağı katkıların önemine vurgu yaptı. Program, hediye ve plaket takdimiyle sona erdi.

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