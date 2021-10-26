İlçe terminali 2022'de tamamlanacak

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 22 milyon liralık yatırımla tamamlanacak Selçuk İlçe Terminali'nde yeniden çalışmalara başladı. İkmal inşaatına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, "turizm cenneti" ilçeyi 2022 yılında modern ilçe terminaline kavuşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en önemli turizm lokasyonlarından Selçuk'ta mimarisi ve donanımıyla büyük beğeni toplayacak ilçe terminali çalışmalarına yeniden başladı. Yüklenici firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan terminal inşaatının hızla bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazanan firmaya yer teslimini yaptı. 2022 yılının Temmuz ayında tamamlanması planlanan ilçe terminalinin maliyeti yaklaşık 22 milyon lira olacak.

Hem estetik hem işlevsel

Terminal ilçenin yoğun turist potansiyeli göz önünde bulundurularak hem görsel hem işlevsel anlamda özel olarak hazırlandı. 'Kullanıcı dostu' tasarım anlayışıyla engelli bireylerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde yapılan Selçuk İlçe Terminali'nin temel üstü betonarme imalatları, çelik takviyeli alüminyum kapaklı giydirme cephe imalatları tamamlandı. İlçe terminalinin kalan yüzde 35'lik imalatları ise hız kesmeden tamamlanacak.

Yeni buluşma noktası

Yaklaşık 22 milyon liralık yatırımla hizmete girecek ilçe terminali, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 bin metrekare büyüklüğündeki arazide inşa ediliyor. İsabey Mahallesi'nde yer alan terminal, 16 minibüs ve 15 otobüs peronuyla ilçenin ulaşım ihtiyacına cevap verecek. Selçuk İlçe Terminali, yaklaşık 50 araçlık kapalı otoparkın yanı sıra nitelikli ve ferah bekleme alanları, kafe, büfe, market ve bilet satış ofisi gibi sosyal-ticaret alanlarına da sahip olacak.

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