SELÇUK BAYRAKTAR'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

SELÇUK Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'la ilgili duygulandıran paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından, babası ve amcasının yer aldığı görüntüleri paylaşan Bayraktar, Babam ve Amcam? Cenazeye gelen, taziye veren ve Dua eden herkesten Allah razı olsun? Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin? ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri