Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım - Haberler
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Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Son dakika haber... Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım Selçuk Bayraktar, babası ve amcanın balık tutma görüntüsünü paylaşarak, "Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

İSTANBUL - Selçuk Bayraktar, babası ve amcanın balık tutma görüntüsünü paylaşarak, "Cenazeye gelen, taziye veren ve Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Selçuk Bayraktar, 72 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Babam ve Amcam. Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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