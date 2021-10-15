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Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta beyanname ve bildirim süresi uzatıldı

AA / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta beyanname ve bildirim süresi uzatıldı

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta beyanname ve bildirim süresi 17 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

SİNOP (AA) - Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta beyanname ve bildirim süresi 17 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Sinop Defterdarı Naci Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Sinop'un kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçelerinde Vergi Usul Kanunu kapsamında mükellefiyet kaydı bulunanlara mücbir sebepten dolayı mali kolaylıklar sağlandığını belirtti.

Afet nedeniyle mücbir sebebe istinaden bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikler ile ilgili afet ilan edilen yerlerde borçlu olan mükelleflerin ödemeleri gereken borç ve taksitlerin yeniden yapılandırma sürelerinin Bakanlıkça yeniden belirlendiğine işaret eden Günaydın, mükellef vatandaşlara her türlü kolaylık sağlandığını vurguladı.

Günaydın, afet bölgesinde bulunan mükellefler tarafından verilecek beyanname ve bildirim süresinin 17 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar, beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergi ödeme süresinin ise 31 Ocak 2022 günü sonuna kadar uzatıldığını aktardı.

Sel felaketinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin de 31 Ocak 2022 günü sonuna kadar uzatıldığını kaydeden Günaydın, bu kapsamda 2021 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin de verilmeyeceğini bildirdi.

AA / Kenan Türkseven - Son Dakika Haberleri
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