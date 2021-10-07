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Sel bölgesinde yoğun sis etkili oluyor

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Sel bölgesinde yoğun sis etkili oluyor

Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu- Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle iş yerleri, çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Son günlerde bölgede tekrar sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sağanak yağış ile birlikte Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz ve Isırganlık mevkiinde yoğun sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Ayrıca bölgede yağış nedeniyle bazı bölgelerde heyelan oldu. Heyelan olan yerlerde Karayollarına bağlı ekipler, yolu açık tutabilmek için çalışma yürütüyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Sel bölgesinde yoğun sis etkili oluyor

Sel bölgesinde yoğun sis etkili oluyor

Sel bölgesinde yoğun sis etkili oluyor

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